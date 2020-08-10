Президент «Урала»: я с детства не люблю «Спартак», но так судить – это безобразие!

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о судействе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2).

«Я с детства не люблю «Спартак», но так судить – это безобразие! Команда вчера играла, команда вчера бежала. Какая может быть оценка, когда Казарцеву может подсказать резервный арбитр, а ещё наш товарищ Еськов смотрит VAR?! И они не видят такие вопиющие моменты. Считаю, что оба пенальти несправедливые. Многие ещё до этого говорили, что Казарцев не умеет судить. Он — судейское дно, а ещё мы приглашаем специалистов из Венгрии (Виктор Кашшаи, глава департамента судейства РФС. – Прим. „Чемпионата“), которые должны их чему-то научить. Жалко «Спартак»! Они не заслужили такого судейства», — приводит слова Иванова «Комсомольская правда».