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Федун предложил приглашать иностранных рефери для работы с VAR в РПЛ

Федун предложил приглашать иностранных рефери для работы с VAR в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун предложил приглашать иностранных арбитров для работы с VAR на матчах Российской Премьер-Лиги.

«Безусловно, приглашение иностранцев на VAR является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира», — приводит слова Федуна ТАСС.

Помимо этого Федун сообщил, что аннулировать результат матча с «Сочи» не представляется возможным.

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. В ходе матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0. Игроки сочинцев Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа одиннадцатиметровые реализовали.

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