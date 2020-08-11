Семак: если закроем позицию Кузяева, ему места в «Зените» не найдётся. Всё в его руках

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с полузащитником Далером Кузяевым. У игрока истёк контракт с клубом, и он хочет продолжить карьеру в Европе.
«Посмотрим, как будут развиваться события. Решение Далера мы понимаем и принимаем. Если будет возможность, подождём. Если возьмём игрока и позиция будет закрыта, тогда ему места не найдётся. Всё в его руках, Кузяев это прекрасно понимает. На сегодняшний день мы хотим видеть его в команде. Что касается его предпочтений, то скоро узнаем», — сказал Семак в эфире канала «Россия 24».
Ранее «Чемпионату» стало известно, что представитель Кузяева ведёт переговоры с «Валенсией». 27-летний хавбек является воспитанником «Зенита» и, вернувшись в клуб, защищал его цвета с 2017 года. Ранее Далер играл за «Ахмат», «Нефтехимик» и «Карелию».
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