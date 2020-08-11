В Шотландии могут приостановить Премьершип из-за нарушения карантина игроком «Селтика»

Правительство Шотландии пригрозило приостановить сезон Премьершипа после того, как защитник «Селтика» Боли Болинголи-Мбомбо нарушил правила карантина, вызванного пандемиией коронавируса.



Перед игрой с клубом «Килмарнок» Болинголи отправился в Испанию. До начала матча его клуб об этом не знал.



«Правительству Шотландии известно об игроке „Селтика“, нарушившем правила карантина на прошлой неделе. В настоящее время мы ведём переговоры с руководящими органами клуба и лиги, чтобы установить факты.



Если это подтвердится как ещё один серьёзный инцидент в шотландском футболе, в котором протоколы были нарушены с риском для здоровья населения, у правительства Шотландии не останется иного выбора, кроме как подумать о приостановлении чемпионата страны», — цитирует Sky Sports заявление правительства Шотландии.



Также источник сообщает, что главный тренер «Селтика» Нил Леннон выразил недовольство поступком Болинголи. В настоящий момент заражённых коронавирусом в шотландском клубе не выявлено.

В Германии матчи будут проходить без зрителей минимум до конца октября