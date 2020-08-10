В Германии матчи будут проходить без зрителей минимум до конца октября

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что из-за опасности распространения коронавирусной инфекции зрители не смогут в ближайшее время вернуться на футбольные стадионы.



«Мы должны сохранять бдительность. Возвращение тысяч зрителей на стадионы было бы плохим знаком. Не стоит идти на риск, которого можно избежать. Решающим фактором в победе над пандемией является ежедневное соблюдение правил», — написал Шпан на своей странице в «Твиттере».



По информации Bild, запрет на посещение матчей продлится как минимум до 31 октября 2020 года. Напомним, старт нового сезона в чемпионате Германии запланирован на 18 сентября. По итогам сезона-2019/2020 чемпионом страны стала мюнхенская «Бавария».