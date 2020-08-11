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«В Беларуси нет трагедии, всё как обычно». Байдачный — о протестах в Минске

«В Беларуси нет трагедии, всё как обычно». Байдачный — о протестах в Минске
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист московского и минского «Динамо» и тренер ряда российских и белорусских клубов Анатолий Байдачный поделился впечатлениями от пребывания в Минске. В настоящее время в столице Беларуси, как и в других городах страны, проходят массовые протестные акции после выборов президента страны.

«Со мной всё в порядке. Чувствую себя великолепно. Никакой трагедии в Беларуси нет. Выходишь на улицу, люди нормально ходят и гуляют. Всё как обычно. Будто ничего не происходит.

Лично я ничего не видел, да и не участвую в этих событиях. Я гражданин России — мне это не нужно совсем. Мы с женой особо никуда не ходим, а все эти события вечером и ночью происходят», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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