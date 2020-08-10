«Горжусь!» Форвард «Ференцвароша» и сборной Беларуси Сигневич поддержал протесты в Минске

Нападающий венгерского «Ференцвароша» и сборной Беларуси Николай Сигневич поддержал массовые протесты, которые прошли в Минске и по всей Беларуси после выборов президента страны вчера, 9 августа.

Сигневич опубликовал в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" фотографию, сделанную во время протестов, и написал: «Горжусь!».

28-летний Николай Сигневич — воспитанник брестского «Динамо». В команду Сергея Реброва нападающий перешёл зимой 2019 года на правах свободного агента. До этого футболист защищал цвета белорусских БАТЭ и «Смолевичей», а также греческого «Платаниаса».

В нынешнем сезоне Сигневич провёл 21 матч в чемпионате Венгрии, стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.