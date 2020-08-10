«Горжусь!» Форвард «Ференцвароша» и сборной Беларуси Сигневич поддержал протесты в Минске
Нападающий венгерского «Ференцвароша» и сборной Беларуси Николай Сигневич поддержал массовые протесты, которые прошли в Минске и по всей Беларуси после выборов президента страны вчера, 9 августа.
Сигневич опубликовал в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" фотографию, сделанную во время протестов, и написал: «Горжусь!».
28-летний Николай Сигневич — воспитанник брестского «Динамо». В команду Сергея Реброва нападающий перешёл зимой 2019 года на правах свободного агента. До этого футболист защищал цвета белорусских БАТЭ и «Смолевичей», а также греческого «Платаниаса».
В нынешнем сезоне Сигневич провёл 21 матч в чемпионате Венгрии, стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.
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