Жоаозиньо: меня отлично встретили в «Сочи», это классная команда

Полузащитник Жоаозиньо поделился впечатлениями от перехода в «Сочи».
«Меня отлично встретили. «Сочи» – классная команда. Я уже пообщался с главным тренером. Вчера и сегодня уже потренировался с новыми партнёрами. Уже был знаком с Никитой Бурмистровым. Играл раньше и с Алексеем Померко. Будем показывать хороший футбол и побеждать», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Жоаозиньо защищал цвета «Краснодара» с 2011 по 2018 год, после чего перебрался в «Динамо». Бело-голубых 31-летний бразильский футболист покинул в конце июля в связи с истечением контракта. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (1 — с пенальти), отдал 2 результативные передачи, а также получил 3 жёлтые карточки.
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