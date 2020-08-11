Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жоаозиньо: меня отлично встретили в «Сочи», это классная команда

Жоаозиньо: меня отлично встретили в «Сочи», это классная команда
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник Жоаозиньо поделился впечатлениями от перехода в «Сочи».

«Меня отлично встретили. «Сочи» – классная команда. Я уже пообщался с главным тренером. Вчера и сегодня уже потренировался с новыми партнёрами. Уже был знаком с Никитой Бурмистровым. Играл раньше и с Алексеем Померко. Будем показывать хороший футбол и побеждать», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Жоаозиньо защищал цвета «Краснодара» с 2011 по 2018 год, после чего перебрался в «Динамо». Бело-голубых 31-летний бразильский футболист покинул в конце июля в связи с истечением контракта. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (1 — с пенальти), отдал 2 результативные передачи, а также получил 3 жёлтые карточки.

«Сочи» объявил о подписании контракта с Жоаозиньо
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020