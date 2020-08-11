«Шахтёр» разгромил «Базель» и вышел в полуфинал Лиги Европы

В четвертьфинальном матче Лиги Европы донецкий «Шахтёр» со счётом 4:1 разгромил швейцарский «Базель» и вышел в полуфинал. Встреча состоялась в немецком городе Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена». Обслуживала матч английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, ассистировали судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Жуниор Мораес, ему ассистировал Марлос. В середине тайма преимущество украинского клуба увеличил Тайсон с передачи Марлоса. На 76-й минуте счёт до крупного довёл Алан Патрик, реализовав пенальти. В концовке четвёртый гол забил Додо. У «Базеля» в компенсированное время гол престижа забил Рикки ван Волфсвинкель.

В полуфинале «Шахтёр» встретится с миланским «Интером». Матч состоится 17 августа.