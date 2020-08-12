Радимов — о встрече с Семаком: дал мне подержать трофеи

Главный тренер команды «Зенит-2» Владислав Радимов рассказал, как прошла его встреча с наставником «Зенита» Сергеем Семаком.

«Наконец-то нашёл время поговорить с товарищем. Он даже дал мне померить и подержать трофеи. У вас был когда-нибудь личным фотографом Семак? Не расстраивайтесь — всё впереди», — написал Радимов в "Инстаграме".

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» стал чемпионом России. Также подопечные Сергея Семака одержали победу в розыгрыше Кубка России.

В 1-м туре «Зенит» одержал победу в матче с волгоградским «Ротором» (2:0). Голы на свой счёт записали Артём Дзюба и Себастьян Дриусси. В следующем туре петербуржцы сыграют с «Ростовом». Матч пройдёт 15 августа.