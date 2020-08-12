Президент «Урала»: мы хотели бы подписать Глушакова, но я знаю, что он не хочет

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможный переход в клуб бывшего полузащитника «Спартака» и «Ахмата» Дениса Глушакова.



«Насколько мне известно, Глушаков пока не хочет никуда, кроме Москвы. Конечно, он квалифицированный футболист, и мы хотели бы такого игрока, но я знаю, что он не хочет. Если захочет, будем разговаривать. Сколько трансферов ждать от «Урала»? Не знаю, пока у нас есть время. Работа ведётся, а дальше посмотрим», — цитирует Иванова Sport24.

Сезон-2019/2020 33-летний Денис Глушаков провёл в составе грозненского «Ахмата», за который провёл 24 матча и забил четыре мяча. С 2013 по 2019 год Глушаков выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России в 2017 году, а с 2005 по 2013-й — за московский «Локомотив».