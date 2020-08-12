В Беларуси задержан футболист БАТЭ
Нападающий БАТЭ Антон Сарока задержан правоохранительными органами, сообщает By.tribuna.com.
После выборов президента Беларуси в стране третий вечер подряд продолжаются акции протеста и столкновения жителей с силовиками. По данным МВД, задержано более 5 тысяч человек.
В этом сезоне белорусской Суперлиги Сарока в 5 матчах за БАТЭ забил 2 мяча. 28-летний форвард перешёл в клуб из Борисова в марте 2019 года из бельгийского «Локерена».
Силовиками также были задержаны хоккеист молодечненского «Динамо» Илья Литвинов и боец ММА Алексей Кудин. Позже Литвинова отпустили.
Бывший вратарь «Локомотива» Артём Гомелько ранее прокомментировал ситуацию с протестными акциями после выборов президента Беларуси, назвав происходящее «геноцидом».
«Геноцид. В форме настоящие бандиты!» Экс-вратарь «Локо» Гомелько – о протестах в Минске
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