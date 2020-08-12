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В Беларуси задержан футболист БАТЭ

В Беларуси задержан футболист БАТЭ
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий БАТЭ Антон Сарока задержан правоохранительными органами, сообщает By.tribuna.com.

После выборов президента Беларуси в стране третий вечер подряд продолжаются акции протеста и столкновения жителей с силовиками. По данным МВД, задержано более 5 тысяч человек.

В этом сезоне белорусской Суперлиги Сарока в 5 матчах за БАТЭ забил 2 мяча. 28-летний форвард перешёл в клуб из Борисова в марте 2019 года из бельгийского «Локерена».

Силовиками также были задержаны хоккеист молодечненского «Динамо» Илья Литвинов и боец ММА Алексей Кудин. Позже Литвинова отпустили.

Бывший вратарь «Локомотива» Артём Гомелько ранее прокомментировал ситуацию с протестными акциями после выборов президента Беларуси, назвав происходящее «геноцидом».

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