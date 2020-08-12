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«ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, одержав волевую победу в матче с «Аталантой»

«ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, одержав волевую победу в матче с «Аталантой»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» встречалась с «Пари Сен-Жермен». Игра прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой французской команды со счётом 2:1.

Автором первого гола встречи стал хорватский полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич, известный по выступлениям за московский «Спартак», отправив мяч в ворота «Пари Сен-Жермен» на 26-й минуте после передачи колумбийского нападающего Дувана Сапаты. На 90-й минуте встречи счёт сравнял защитник «ПСЖ» Маркиньос. В компенсированное время встречи форвард Эрик Шупо-Мотинг вывел парижан вперёд.

Таким образом, «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «РБ Лейпциг» — «Атлетико». «Аталанта» завершила выступления в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 августа 2020, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Пашалич – 26'   1:1 Маркиньос – 90'   1:2 Шупо-Мотинг – 90+3'
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