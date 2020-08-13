Неймар: было невозможно даже допустить мысль о вылете из Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал победу в матче в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:1).

«Даже не думал о вылете. Ничто не могло помешать моим мыслям о финале. Нам было очень трудно. Сейчас у нас хорошие времена, мы — отличная команда, мы — семья. Было невозможно даже допустить мысль о вылете из Лиги чемпионов», — цитирует Неймара Get French Football News.

Игра прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой французской команды со счётом 2:1. Автором первого гола встречи стал хорватский полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич, известный по выступлениям за московский «Спартак», отправив мяч в ворота «Пари Сен-Жермен» на 26-й минуте после передачи колумбийского нападающего Дувана Сапаты. На 90-й минуте встречи счёт сравнял защитник «ПСЖ» Маркиньос. В компенсированное время встречи форвард Эрик Шупо-Мотинг вывел парижан вперёд.



Таким образом, «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «РБ Лейпциг» — «Атлетико». «Аталанта» завершила выступления в Лиге чемпионов.