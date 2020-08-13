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«Я стал лучше в принятии решений». Ларссон — о годе, проведённом в России

«Я стал лучше в принятии решений». Ларссон — о годе, проведённом в России
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон подвёл итоги прошедшего года в чемпионате России и ответил, сколько мячей он планирует забить в новом сезоне.

Отметим, что в рамках прошедшего сезона форвард забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Никаких рамок нет. Конечно, если забью 20, будет круто. Результат прошлого сезона? Мне кажется, неплохо для первого года в новой стране и незнакомой лиге. Но нужно стремиться к большему.

За прошедший год я стал увереннее? Я стал лучше в принятии решений. Поначалу играл на правом фланге: это непривычная для меня позиция. Но потом стало проще. А улучшать мне нужно физическую составляющую, я должен чаще сохранять мяч для команды. И, конечно, ещё больше забивать», — приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.

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