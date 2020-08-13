Джордан Ларрсон — о Кокорине: умный, опытный игрок, с развитым голевым чутьем

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением по поводу новичка красно-белых Александра Кокорина, а также рассказал, как отличаются его функции на поле в зависимости от партнёра по атаке.
«Пока мы только провели несколько тренировок вместе. Но видно, что это умный, опытный игрок, с развитым голевым чутьём. Наверное, у нас в чём-то схожий игровой стиль, и дополнительная конкуренция — это даже плюс. Рад, что появился такой сильный партнёр. У нас молодая команда, его опыт поможет справляться с давлением.
Соболев — рослый форвард, на него чаще следуют длинные передачи. И моё дело — подстраиваться под Сашу, чтобы быть первым на подборах после его скидок. А с Понсе у нас более разнообразный дуэт, мы можем использовать сильные стороны друг друга. Так что везде свои плюсы», — приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.
- 13 августа 2020
-
12:23
-
12:19
-
12:10
-
12:00
-
11:48
-
11:39
-
11:34
-
11:09
-
11:07
-
10:54
-
10:48
-
10:46
-
10:32
-
10:11
-
09:55
-
09:53
-
09:38
-
09:33
-
09:21
-
07:49
-
06:43
-
05:04
-
04:54
-
00:57
-
00:53
-
00:36
-
00:33
-
00:08
- 12 августа 2020
-
23:57
-
23:46
-
23:39
-
23:31
-
23:14
-
23:13
-
22:57