Джордан Ларрсон — о Кокорине: умный, опытный игрок, с развитым голевым чутьем

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением по поводу новичка красно-белых Александра Кокорина, а также рассказал, как отличаются его функции на поле в зависимости от партнёра по атаке.



«Пока мы только провели несколько тренировок вместе. Но видно, что это умный, опытный игрок, с развитым голевым чутьём. Наверное, у нас в чём-то схожий игровой стиль, и дополнительная конкуренция — это даже плюс. Рад, что появился такой сильный партнёр. У нас молодая команда, его опыт поможет справляться с давлением.



Соболев — рослый форвард, на него чаще следуют длинные передачи. И моё дело — подстраиваться под Сашу, чтобы быть первым на подборах после его скидок. А с Понсе у нас более разнообразный дуэт, мы можем использовать сильные стороны друг друга. Так что везде свои плюсы», — приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.

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