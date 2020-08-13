Болельщики освистали игроков, вставших на колено перед матчем MLS

Перед матчем MLS «Даллас» – «Нэшвилл» (0:1) фанаты остались недовольны поведением футболистов, вставших во время исполнения гимна США на колено, сообщает BBC Sport.



Таким образом игроки выражали свою поддержку движению Black Lives Matter.



Сообщается, что зрители не только неодобрительно гудели. Один из фанатов кинул на поле бутылку с водой, за что был выведен со стадиона.



«Какой позор. Фанаты гудят людям, отстаивающим свои убеждения. Миллионы людей поддерживают эту идею. Считаю, такое поведение отвратительно.



Мне жаль наших фанатов. Они не понимают, что означает этот жест. Они не понимают, почему мы преклоняем колено. Они считают, что мы невежественны, и это ужасно расстраивает», — приводит слова игрока «Далласа» Реджи Кэннона BBC Sport.