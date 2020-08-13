«РБ Лейпциг» обыграл «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 2:1 обыграл испанский «Атлетико» и завоевал путёвку в полуфинал. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком, ему ассистировали судьи на линиях Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 50-й минуте встречи автором забитого мяча стал Даниэль Ольмо, ему ассистировал Марсель Забитцер. Испанцы отыгрались в середине тайма благодаря голу Жоау Фелиша с пенальти. Победу «быкам» принёс Тайлер Адамс с передачи Анхелиньо на 88-й минуте встречи.

В полуфинале «РБ Лейпциг» встретится с «ПСЖ». Матч состоится 18 августа.