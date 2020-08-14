УЕФА ответил на вопрос о проведении ЛЧ в формате «Финала восьми» в следующем сезоне

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о проведении Лиги чемпионов в формате «Финала восьми» в следующем сезоне.
«Этот турнир может быть интересен в будущем, но я не думаю, что мы сможем это сделать, потому что календарь слишком плотный и мы должны помнить о национальных лигах. Я по натуре оптимист, и думаю, что в следующем году все будет лучше, что мы сможем вернуться к нормальному футболу, старому доброму футболу со зрителями. Мы адаптируемся, но я уверен, что мир не будет и не может останавливаться навсегда из-за этого вируса. У нас нет планов проводить такие же соревнования в следующем году», — приводит слова Чеферина Footmercato со ссылкой на AFP.
«Финал восьми» предполагает проведение одного матча между двумя командами на каждой стадии плей-офф.
Из-за пандемии коронавируса Сезон-2019/2020 Лиги чемпионов доигрывают в формате «Финала восьми» в Лиссабоне.
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