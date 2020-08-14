Хави: игра «Барселоны» при Сетьене похожа на стиль Круиффа

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави прокомментировал работу главного тренера «Барселоны» Энрике Сетьена.

«Я очень уважаю Энрике Сетиена, у него стиль игры, очень похожий на то, что нужно «Барселоне», в стиле Йохана Круиффа. Другое дело — результаты, которые с этим связаны», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, Хави недавно продлил контракт с катарским «Аль-Саддом», который он возглавляет с 2019 года. Договор содержит опцию, позволяющую 40-летнему испанскому специалисту уйти в «Барселону». Хави является воспитанником академии каталонского клуба.

40-летний Хави — воспитанник «Барселоны». В бытность футболистом защищал цвета клуба на протяжении 17 лет. В конце карьеры экс-полузащитник четыре года провёл в «Аль-Садде», а в прошлом году занял пост наставника команды и привёл её к победе в Кубке Катара.