Касильяс: надеюсь, что моим следующим жизненным этапом станет «Реал»

Бывший игрок «Реала» Икер Касильяс прокомментировал возможное возвращение в мадридский клуб в качестве советника президента Флорентино Переса.

«На данный момент ничего не решено, но я надеюсь, что моим следующим жизненным этапом станет «Реал». Уход оттуда был болезненным, но это мой дом.



Мы разошлись так же, как распадаются семьи. Были сказано много плохих слов, кое-что было вырвано из контекста, но с тех прошло время, всё успокоилось.



Через пару лет после того, как я ушёл, мои отношения с президентом клуба Флорентино Пересом стали более спокойными. Он сказал мне: «Ты должен быть здесь».



«Реал» – мой дом и моя жизнь. Флорентино позвонил мне, чтобы сделать предложение. Когда я вернусь в Мадрид, мы обсудим его», — приводит слова бывшего футболиста As, ссылаясь на Semana.