«Локо» начал переговоры с «Краснодаром» по вратарю Адамову, но игрок может уйти в «Зенит»
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» вступил в переговоры с «Краснодаром» по приобретению вратаря Денису Адамову. Но «Краснодар» ответил, что у клуба есть готовое предложение по голкиперу от «Зенита». «Краснодар» склоняется к тому, чтобы принять предложение «Зенита».
22-летний голкипер провёл в Российской Премьер-Лиге два матча, оба в сезоне-2019/2020. В ФНЛ на счету игрока 44 матча.
«Краснодар» в первом туре Российской Премьер-Лиги победил «Уфу» на чужом поле со счётом 3:0. Дубль оформил полузащитник Реми Кабелла, также отличился Маркус Берг.
Во втором туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с московским «Локомотивом». Матч пройдёт в субботу, 15 августа. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.
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