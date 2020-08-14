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«Локо» начал переговоры с «Краснодаром» по вратарю Адамову, но игрок может уйти в «Зенит»

«Локо» начал переговоры с «Краснодаром» по вратарю Адамову, но игрок может уйти в «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» вступил в переговоры с «Краснодаром» по приобретению вратаря Денису Адамову. Но «Краснодар» ответил, что у клуба есть готовое предложение по голкиперу от «Зенита». «Краснодар» склоняется к тому, чтобы принять предложение «Зенита».

22-летний голкипер провёл в Российской Премьер-Лиге два матча, оба в сезоне-2019/2020. В ФНЛ на счету игрока 44 матча.

«Краснодар» в первом туре Российской Премьер-Лиги победил «Уфу» на чужом поле со счётом 3:0. Дубль оформил полузащитник Реми Кабелла, также отличился Маркус Берг.

Во втором туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с московским «Локомотивом». Матч пройдёт в субботу, 15 августа. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

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