Медведев и «Локомотив» разорвали контракт

Вратарь Никита Медведев и московский «Локомотив» разорвали контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает спортивное агентство Андрея Талаева в "Инстаграме".

Напомним, что Никита Медведев перешёл из «Ростова» в «Локомотив» перед сезоном-2017/2018. За три прошедших сезона в составе московского клуба голкипер провёл три официальных матча. В последний раз игрок появлялся на поле в 2017 году.



Отметим, что этим летом генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе принял решение отправить Никиту Медведева в фарм-клуб «Локомотива» «Казанку». Соглашение игрока с московским клубом было рассчитано до 2022 года.

Медведеву принадлежит рекорд Российской Премьер-Лиги среди вратарей. Экс-голкипер «Ростова» не пропускал на протяжении 989 минут.