«Аталанта» хочет купить форварда «Шахтёра» Тайсона

Бразильский нападающий донецкого «Шахтёра» Тайсон может перейти в «Аталанту», сообщает Fcinternews.it со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.
32-летний форвард является одной из трансферных целей бергамасков, несмотря на свой возраст.
Тайсон, отличившийся в четвертьфинальном матче Лиги Европы со швейцарским «Базелем» (4:1), установил новый рекорд турнира, отличившись уже в седьмом розыгрыше Лиги Европы. Ранее трём игрокам удавалось забить в шести сезонах турнира, речь о французском нападающем Александре Ляказетте, выступающем сейчас за «Арсенал», голландце Джермейне Ленсе (сейчас — турецкий «Бешикташ») и нападающем «Краснодара» и сборной России Ари.
Тайсон выступает за «Шахтёр» с 2013 года, в донецкую команду он перешёл из харьковского «Металлиста». В составе «горняков» Тайсон шесть раз становился чемпионом Украины и пять раз выиграл Кубок страны.
- 14 августа 2020
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