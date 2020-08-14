«Аталанта» хочет купить форварда «Шахтёра» Тайсона

Бразильский нападающий донецкого «Шахтёра» Тайсон может перейти в «Аталанту», сообщает Fcinternews.it со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

32-летний форвард является одной из трансферных целей бергамасков, несмотря на свой возраст.

Тайсон, отличившийся в четвертьфинальном матче Лиги Европы со швейцарским «Базелем» (4:1), установил новый рекорд турнира, отличившись уже в седьмом розыгрыше Лиги Европы. Ранее трём игрокам удавалось забить в шести сезонах турнира, речь о французском нападающем Александре Ляказетте, выступающем сейчас за «Арсенал», голландце Джермейне Ленсе (сейчас — турецкий «Бешикташ») и нападающем «Краснодара» и сборной России Ари.



Тайсон выступает за «Шахтёр» с 2013 года, в донецкую команду он перешёл из харьковского «Металлиста». В составе «горняков» Тайсон шесть раз становился чемпионом Украины и пять раз выиграл Кубок страны.