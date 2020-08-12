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Форвард «Шахтёра» Тайсон установил рекорд Лиги Европы

Форвард «Шахтёра» Тайсон установил рекорд Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Бразильский нападающий донецкого «Шахтёра» Тайсон, отличившийся в четвертьфинальном матче Лиги Европы со швейцарским «Базелем» (4:1), установил новый рекорд турнира, сообщает Marca.

Забив «Базелю», Тайсон отличился уже в седьмом розыгрыше Лиги Европы. Ранее трём игрокам удавалось забить в шести сезонах турнира, речь о французском нападающем Александре Ляказетте, выступающем сейчас за «Арсенал», голландцу Джермейну Ленсу (сейчас — турецкий «Бешикташ») и нападающему «Краснодара» и сборной России Ари.

32-летний Тайсон выступает за «Шахтёр» с 2013 года, в донецкую команду он перешёл из харьковского «Металлиста». В составе «горняков» Тайсон шесть раз становился чемпионом Украины и пять раз выиграл Кубок страны.

Определились полуфинальные пары Лиги Европы
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