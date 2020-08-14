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Защитник БАТЭ Филипенко: я с народом и поддерживаю людей, которые выходят на улицы

Защитник БАТЭ Филипенко: я с народом и поддерживаю людей, которые выходят на улицы
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник БАТЭ Егор Филипенко поделился мнением о беспорядках в Беларуси.

«Наша база находится за городом, и мы ездим по объездной дороге. Насколько я знаю, в Борисове люди выходят на улицы с цветами. Всё мирно и культурно. Никакой агрессии со стороны людей я не видел.

Понимаю чувства протестующих, к ним нельзя оставаться равнодушными. Я с народом, поддерживаю людей, которые выходят на улицы. Против них применяются неправомерные действия со стороны силовиков», — цитирует Филипенко «ВсёПроСпорт».

После выборов президента Беларуси в стране продолжаются акции протеста и столкновения жителей с силовиками. На митинге также были задержаны хоккеист молодечненского «Динамо» Илья Литвинов и боец ММА Алексей Кудин. Позже Литвинова отпустили.

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