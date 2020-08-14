Игрок «Ростова» Ведерников перешёл в «Волгарь» на правах аренды

Защитник «Ростова» Данила Ведерников проведёт сезон в аренде в астраханском «Волгаре», сообщает официальный сайт ростовского клуба.
Как сообщает пресс-служба «Ростова», аренда не подразумевает права выкупа. Примечательно, что 19-летний футболист отправился в клуб, который представляет его родной город.
В минувшем сезоне Ведерников провёл пять матчей в Российской Премьер-Лиге, не отличившись результативными действиями.
В матче 1-го тура РПЛ текущего сезона «Ростов» обыграл «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол, на 21-й минуте встречи, забил Мамаев. Хавбек «Ростова» Ивелин Попов поставил корпус, ушёл к краю штрафной, откуда сделал подачу. Мяч от ноги защитника «Тамбова» аккуратно прилетел на голову Мамаеву, который без помех расстрелял ворота.
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