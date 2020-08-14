Мэддисон: надеюсь, Шмурнова выкинули навсегда

Популярный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон в «Твиттере» прокомментировал отстранение от эфира комментатора Александра Шмурнова после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2).
«Два самых мразотных комментатора футбола — это Шмурнов и Гена Орлов. Просто противно их слушать. Орлова вроде заткнули. Может быть, сдали в дом для косноязычных маразматиков. Сейчас выкинули и истеричного «мясного» дебила Шмурнова. Надеюсь, навсегда», — написал блогер.
12 августа комментатор Нобель Арустамян работал на матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Пари Сен-Жермен» вместо Шмурнова. «Матч ТВ» ранее обнародовал список комментаторов, которые будут работать на матчах 2-го тура Российской Премер-Лиги, Шмурнова среди них нет. В 1-м туре РПЛ Шмурнов комментировал матч «Спартак» — «Сочи» (2:2).
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