«Спартак» — Шмурнову: ждём вас на «Открытие Арене»!

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала отстранение комментатора Александра Шмурнова от эфира после матча красно-белых с «Сочи» (2:2).
«Александр Иванович, ждём вас на «Открытие Арене»! Разочарованы случившимся и благодарны за вашу позицию. Наши двери всегда открыты!» — говорится в сообщении в «твиттере» «Спартака».
Шмурнов на своей странице в «Твиттере» написал, что будет продолжать и развивать «тему позорного давления» на «Спартак».
Вчера, 12 августа, комментатор Нобель Арустамян работал на матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Пари Сен-Жермен» вместо Шмурнова. «Матч ТВ» ранее обнародовал список комментаторов, которые будут работать на матчах 2-го тура Российской Премер-Лиги, Шмурнова среди них нет. В 1-м туре РПЛ Шмурнов комментировал матч «Спартак» — «Сочи» (2:2).
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