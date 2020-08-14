Джикия: вы спрашивали у Тедеско обо всём, кроме футбола, вот ему и стало плохо

Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 2-го тура РПЛ с «Ахматом», а также прокомментировал отсутствие в заявке главного тренера Доменико Тедеско.

«Сегодня утром узнали, что будем играть без Тедеско. Такое было уже, когда мы играли под руководством Хинкеля. Главное, чтобы Доменико скорее выздоровел, потому что он важен.



Видите, вы спрашивали у Тедеско обо всём, кроме футбола, вот ему и стало плохо. Поэтому попрошу и у него спрашивать больше об игре и футболе.



По-моему, «Ахмат» поменял схему, если сравнивать с прошлым сезоном. Конечно, такую оборону легче вскрывать, потому что чем быстрее переходишь к ним в атаку, тем меньше у них скопления футболистов в центре. Сегодня были хорошие подходы и выходы. Самое главное, что выиграли.



Я напожарил в первом тайме. Самое главное, что на ноль», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.