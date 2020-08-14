Георгий Джикия: судейство не обсуждаю. Прошу не задавать эти вопросы мне и ребятам

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отказался обсуждать судейство в матче с «Ахматом» (2:0).
«Я судейство не обсуждаю и прошу не задавать эти вопросы мне и ребятам. Это отнимает много эмоций и во время игры, и после. Мы договорились с ребятами, что будем концентрироваться на своей игре и показывать результат», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» переиграл «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон забил мяч на 17-й минуте матча, однако главный арбитр встречи Евгений Турбин после просмотра видеоповтора не засчитал гол из-за игры рукой. После этого гол Джикии не был засчитан из-за офсайда.
Ларссон открыл счёт на 52-й минуте матча, реализовав пенальти. На 69-й минуте Эсекьель Понсе, после скидки Александра Соболева головой во вратарскую, переправил мяч в ворота, забив второй гол.
- 14 августа 2020
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