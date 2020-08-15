Впервые за 15 лет в полуфинале Лиги чемпионов не будет ни Месси, ни Роналду
Впервые с сезона-2004/2005 в полуфинале Лиги чемпионов не будет ни форварда «Барселоны» Лионеля Месси, ни нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который ранее выступал в этом турнире также за мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
«Барселона» накануне вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала от «Баварии», пропустив восемь мячей. «Ювентус» в двухматчевом противостоянии с «Лионом» на стадии 1/8 финала не смог добыть путёвку в следующий раунд еврокубка. В ответной встрече Роналду оформил дубль.
В одном из полуфиналов Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «РБ Лейпциг». В другом — «Бавария» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион». Матчи 1/2 пройдут 18 и 19 августа.
Финал состоится 23 августа.
Пике: мы достигли дна. «Барселона» нуждается в кардинальных изменениях
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