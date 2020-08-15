Пике: мы достигли дна. «Барселона» нуждается в кардинальных изменениях
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8).
«Ужасный матч, чувствую себя ужасно. Нельзя так выступать в Европе. Это происходит уже не в первый, не во второй и не в третий раз.
Клубу нужны перемены, и это касается не только тренера или игроков. Не хочу ни на кого указывать. Клуб нуждается в кардинальных изменениях. Если в команду должна прийти свежая кровь, чтобы изменить ситуацию, я готов уйти первым. Теперь мы достигли дна. Думаю, что мы должны подумать и решить, что лучше для «Барсы», подумать о самом главном», — цитирует Пике Goal.
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» номинальные гости разгромили противника со счётом 8:2.
«Бавария» забила восемь мячей «Барселоне» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
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