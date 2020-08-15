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Источник: Роналду предложил Бензема перейти в «Ювентус»

Источник: Роналду предложил Бензема перейти в «Ювентус»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Sportitalia.

По информации источника, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть бывшего одноклубника в туринском клубе и уже предложил ему перейти в «Ювентус». Руководство итальянского клуба также заинтересовано в приобретении Бензема.

Карим Бензема защищает цвета мадридского клуба с 2009 года. До этого французский футболист выступал за «Лион», воспитанником которого является. С «Королевским клубом» 32-летний форвард к настоящему моменту завоевал 19 трофеев.

Роналду перешёл «Ювентус» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт 35-летнего португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

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