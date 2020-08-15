«Зовите меня Нептуном». Роналду показал, как опускается на глубину 14 метров

Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду поделился в соцсетях отпускным видео, где он опускается на глубину 14 метров.
«Проснувшись сегодня, задался вопросом, что происходит в море. Зовите меня Нептуном.
Пожалуйста, не пытайтесь повторить это. 14 метров», — подписал ролик Роналду.
Видео можно посмотреть в "Инстаграме" Криштиану Роналду.
В сезоне-2019/2020 Роналду принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, забил 31 гол и отдал 6 результативных передач. Напомним, в туринский клуб футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт 35-летнего португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Напомним, по итогам сезона-2019/2020 туринский «Ювентус» стал чемпионом Италии.
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