Полузащитник «Реала» Рейниер перейдёт в «Боруссию Д» на правах аренды

Мадридский «Реал» отдаст полузащитника Рейниера в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Переговоры находятся в продвинутой стадии. Бразильский футболист будет выступать за немецкий клуб до 2022 года.

Рейниер перешёл в «королевский клуб» зимой этого года из «Фламенго». Сумма трансфера составила € 30 млн. Футболист подписал с мадридским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Рейниер — воспитанник «Фламенго». Провёл за клуб 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

«Реал» стал чемпионом Испании минувшего сезона. Дортмундская «Боруссия» заняла второе место в прошедшем сезоне Бундеслиги.