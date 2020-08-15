Полузащитник «Реала» Рейниер перейдёт в «Боруссию Д» на правах аренды
Мадридский «Реал» отдаст полузащитника Рейниера в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Переговоры находятся в продвинутой стадии. Бразильский футболист будет выступать за немецкий клуб до 2022 года.
Рейниер перешёл в «королевский клуб» зимой этого года из «Фламенго». Сумма трансфера составила € 30 млн. Футболист подписал с мадридским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.
Рейниер — воспитанник «Фламенго». Провёл за клуб 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
«Реал» стал чемпионом Испании минувшего сезона. Дортмундская «Боруссия» заняла второе место в прошедшем сезоне Бундеслиги.
«Реал» представил Рейниера
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