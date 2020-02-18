«Реал» представил Рейниера

Мадридский «Реал» провёл презентацию новичка команды полузащитника Рейниера, перешедшего в клуб из «Фламенго» в зимнее трансферное окно, сообщает пресс-служба «сливочных» в «Твиттере».



18-летний футболист принял участие в пресс-конференции, после чего сфотографировался с футболкой и президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом и отправился на поле домашнего стадиона команды «Сантьяго Бернабеу» на встречу с болельщиками.

Фото: Официальный «твиттер» ФК «Реал»

Напомним, сумма трансфера Рейниера в «Реал» составила € 30 млн. Футболист подписал с мадридским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.



Рейниер является воспитанником «Фламенго». Всего он провёл за клуб 15 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.