Гол Алексея Миранчука позволил «Локомотиву» обыграть «Краснодар»

«Локомотив» обыграл «Краснодар» во втором туре Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Единственный гол в матче, на 43-й минуте, забил полузащитник хозяев Алексей Миранчук. После передачи Дмитрия Живоглядова с правого фланга, хавбек красиво обработал мяч и отправил его мимо Матвея Сафонова. Миранчук забил во втором туре подряд. Он был признан лучшим игроком матча.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду входили ассистенты Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервным рефери был Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
В 1-м туре «Локомотив» на выезде обыграл казанский «Рубин» (2:0), а «Краснодар» обыграл «Уфу» (3:0).
В следующем туре красно-зелёные 19 августа проведут матч на выезде с «Уралом». «Краснодар» 18-го числа примет тульский «Арсенал».
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