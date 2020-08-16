«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию после матча с «Рубином»

«Урал» выступил с заявлением после матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1).

«Футбольный клуб «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС для оценки решений судейской бригады на матче «Рубин» — «Урал». Поводом для этого стали три неоднозначных эпизода матча.



Первый — назначение пенальти в ворота «Урала». Второй – эпизод с возможной игрой рукой футболиста «Рубина» в штрафной площади казанской команды, оставшийся без внимания судейской бригады. Третий момент – отменённый гол Андрея Егорычева.



Отметим, эта публикация не направлена на унижение чести и достоинства и нанесение ущерба деловой репутации судей. Клуб действует в соответствии с утверждённой процедурой и принципами открытости и ждёт решения авторитетной комиссии», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.