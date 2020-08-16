Годин: у «Шахтёра» квалифицированные игроки, привыкшие играть в Лиге чемпионов

Защитник миланского «Интера» Диего Годин поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Лиги Европы с донецким «Шахтёром».
«У меня прекрасные воспоминания (о двух победах в Лиге Европы), потому что выиграть трофей всегда важно. Я очень уважаю этот турнир. Мне он очень нравится. Он подарил радость, удовлетворение и престиж моей игровой карьере.
»Шахтёр" — команда, привыкшая играть в Лиге чемпионов. Это чемпионы страны, у них очень квалифицированные игроки. Динамичная команда, защитники которой агрессивно врываются в третью зону. Они хорошо действуют в обоих аспектах игры", — цитирует Година сайт УЕФА.
16 августа в первом полуфинале встретятся «Севилья» и «Манчестер Юнайтед». Матч состоится в немецком городе Кёльне на стадионе «Райн-Энерги».
17 августа за выход в финал поспорят миланский «Интер» и донецкий «Шахтёр». Матч состоится в немецком городе Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена».
Все четыре клуба ранее уже становились победителями Лиги Европы. «Севилья» была победителем Лиги Европы пять раз, и это рекорд турнира. «Интер» выигрывал турнир трижды. «Манчестер Юнайтед» и «Шахтёр» являются однократными победителями Лиги Европы.
- 16 августа 2020
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