Румменигге: мечтаю, чтобы «Бавария» выиграла Лигу чемпионов, а «Интер» — Лигу Европы

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о выступлениях миланского «Интера» в Лиге Европы.



«На мой взгляд, „Интер“ отлично выступает в Лиге Европы и заслуженно обыграл „Байер“ в четвертьфинале. Мне понравилась их игра. Важно не просто приобретать звёздных игроков, но и показывать хороший футбол. Мечтаю, чтобы „Бавария“ выиграла Лигу чемпионов, а „Интер“ — Лигу Европы.



Что касается нашего матча с „Барселоной“, зайдя в раздевалку после матча, ожидал увидеть, как ребята празднуют блестящую победу. На деле они были спокойны, сосредоточены и готовились к следующему матчу. Они действительно серьёзно настроены. Мне это нравится», — приводит слова Румменигге Sky Sport Italia.