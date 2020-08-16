Румменигге: мечтаю, чтобы «Бавария» выиграла Лигу чемпионов, а «Интер» — Лигу Европы
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о выступлениях миланского «Интера» в Лиге Европы.
«На мой взгляд, „Интер“ отлично выступает в Лиге Европы и заслуженно обыграл „Байер“ в четвертьфинале. Мне понравилась их игра. Важно не просто приобретать звёздных игроков, но и показывать хороший футбол. Мечтаю, чтобы „Бавария“ выиграла Лигу чемпионов, а „Интер“ — Лигу Европы.
Что касается нашего матча с „Барселоной“, зайдя в раздевалку после матча, ожидал увидеть, как ребята празднуют блестящую победу. На деле они были спокойны, сосредоточены и готовились к следующему матчу. Они действительно серьёзно настроены. Мне это нравится», — приводит слова Румменигге Sky Sport Italia.
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