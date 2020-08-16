Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рыбчинский: сейчас Миранчуку лучше пойти в «Аталанту», чем в «Ювентус»

Рыбчинский: сейчас Миранчуку лучше пойти в «Аталанту», чем в «Ювентус»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился мнением о возможном переходе хавбека «железнодорожников» Алексея Миранчука в один из итальянских клубов.

«Попасть в «Ювентус» было бы круто. Но мне кажется, сейчас лучше пойти в «Аталанту», чем в «Юве». В туринском клубе сумасшедшая конкуренция. «Аталанта» тоже не слабая команда, но я бы, если бы пришлось выбирать, предпочёл Бергамо. А как думает Алексей, не знаю, надо у него спрашивать», — приводит слова Рыбчинского «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова заплатить за 24-летнего Миранчука € 15 млн. Также сообщалось, что основным претендентом на Миранчука является «Милан». «Россонери» хотели включить в сделку уругвайского полузащитника Диего Лаксальта, а затем — швейцарского защитника Рикардо Родригеса, однако последний отказался переходить в российский клуб. Позже Миранчука предложили «Парме», но клуб отпугнула высокая цена.

Живоглядов: Миранчук абсолютно точно готов к основе топ-клуба из Европы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020