Рыбчинский: сейчас Миранчуку лучше пойти в «Аталанту», чем в «Ювентус»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился мнением о возможном переходе хавбека «железнодорожников» Алексея Миранчука в один из итальянских клубов.

«Попасть в «Ювентус» было бы круто. Но мне кажется, сейчас лучше пойти в «Аталанту», чем в «Юве». В туринском клубе сумасшедшая конкуренция. «Аталанта» тоже не слабая команда, но я бы, если бы пришлось выбирать, предпочёл Бергамо. А как думает Алексей, не знаю, надо у него спрашивать», — приводит слова Рыбчинского «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова заплатить за 24-летнего Миранчука € 15 млн. Также сообщалось, что основным претендентом на Миранчука является «Милан». «Россонери» хотели включить в сделку уругвайского полузащитника Диего Лаксальта, а затем — швейцарского защитника Рикардо Родригеса, однако последний отказался переходить в российский клуб. Позже Миранчука предложили «Парме», но клуб отпугнула высокая цена.