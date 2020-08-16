Рыбчинский: сейчас Миранчуку лучше пойти в «Аталанту», чем в «Ювентус»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился мнением о возможном переходе хавбека «железнодорожников» Алексея Миранчука в один из итальянских клубов.
«Попасть в «Ювентус» было бы круто. Но мне кажется, сейчас лучше пойти в «Аталанту», чем в «Юве». В туринском клубе сумасшедшая конкуренция. «Аталанта» тоже не слабая команда, но я бы, если бы пришлось выбирать, предпочёл Бергамо. А как думает Алексей, не знаю, надо у него спрашивать», — приводит слова Рыбчинского «Советский спорт».
Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова заплатить за 24-летнего Миранчука € 15 млн. Также сообщалось, что основным претендентом на Миранчука является «Милан». «Россонери» хотели включить в сделку уругвайского полузащитника Диего Лаксальта, а затем — швейцарского защитника Рикардо Родригеса, однако последний отказался переходить в российский клуб. Позже Миранчука предложили «Парме», но клуб отпугнула высокая цена.
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