Живоглядов: Миранчук абсолютно точно готов к основе топ-клуба из Европы

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал о голе в матче 2-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0), а также поделился мнением о полузащитнике «железнодорожников» Алексее Миранчуке.

«Тренер просит нас, крайних защитников, часто идти вперёд, играть выше. В моменте с голом так и получилось: Рыбусь сделал высокую подачу, я подключился на подборе и сделал пас в штрафную. Навесы, прострелы — всё это отрабатываем на тренировках. Ну и обработка Лёши Миранчука феноменальная! Всё сложилось так, как нужно.



Считаю, Миранчук абсолютно точно готов к основе топ-клуба из Европы. Лёша в каждом матче забивает, отдаёт — очень полезен команде. Хотя и другие наши атакующие футболисты здорово играют. Пока никто не думает о том, как заменить Миранчука. Сейчас он игрок «Локомотива» и приносит нам очки.



Постепенно в команду втягиваются новички, тренируемся все вместе. С Виталиком Лисаковичем, который вчера дебютировал за «Локо», сидим вместе в клубном автобусе, общаемся. А с Лысцовым пересекались и в академии, и в юношеской сборной. Ему к команде привыкать, наверное, нужно чуть меньше, чем другим. Всё-таки он воспитанник «Локомотива», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.