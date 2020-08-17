Клопп допустил, что может закончить с тренерской карьерой после контракта с «Ливерпулем»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, что он собирается делать после окончания контракта с английском клубом в 2024 году.
«После окончания контракта я собираюсь год отдохнуть, а потом задаться вопросом: скучаю ли я по футболу? Если я скажу себе «нет», то с тренером Юргеном Клоппом будет покончено.
Если однажды я перестану работать тренером, то не буду скучать по одной вещи: по жестокому напряжению прямо перед игрой», — цитирует Клоппа Sportbuzzer.
Напомним, Клопп был признан лучшим наставником года в английской Премьер-лиге сезона-2019/2020. При нём «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за последние 30 лет. В последний раз до этого клуб становился чемпионом в 1990 году.
- 17 августа 2020
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