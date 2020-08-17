Неймар признан игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар был признан лучшим футболистом игровой недели в Лиге чемпионов, сообщается в «твиттере» соревнований.
В голосовании 28-летний бразилец опередил форварда «Баварии» Томаса Мюллера, защитника «РБ Лейпциг» Деотшанкюля Юпамекано и нападающего «Лиона» Муссу Дембеле.
Напомним, Неймар помог «ПСЖ» одолеть «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч прошёл в Лиссабоне 12 августа и завершился со счётом 2:1. Сам бразилец сделал результативную передачу, а также совершил 16 успешных обводок, установив рекорд турнира по этому показателю.
Также в 1/4 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» одолел «Атлетико» (2:1), «Бавария» разгромила «Барселону» (8:2), а «Лион» переиграл «Манчестер Сити» (3:1).
Президент «ПСЖ»: Неймар и Мбаппе останутся в клубе. Они никогда не уйдут!
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