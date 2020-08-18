Дикань: когда играл за «Терек», команда побаивалась охрану Кадырова

Бывший вратарь Андрей Дикань, известный по выступлениям за краснодарскую «Кубань», грозненский «Терек», московский «Спартак» и «Краснодар», поделился воспоминаниями о пребывании в составе клуба из Чеченской республики.

"Рамзан Кадыров, как и президент «Краснодара» Сергей Галицкий, часто приходил на тренировки. Просто с охраной (улыбается). Тренировка могла остановиться в любой момент. Все это прекрасно знали. Понятно, что он другого склада человек. Побаивались не его, а охраны. Там такие ребята. Если приходили играть на бильярде, то все доставали оружие и клали на стол. Жизнь в Грозном? Так мы жили в Кисловодске. В Грозный выезжали только за два дня на игру. Сыграли и вернулись в Кисловодск. А расстояние-то приличное – 450 км. Иногда даже самолетом летали по маршруту Грозный – Минеральные Воды", — сказал Дикань в интервью DynamoKiev.ua.