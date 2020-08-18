Каштру: «Шахтёр» провёл отличный сезон, но, к сожалению, запомнится разгром от «Интера»

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче Лиги Европы с миланским «Интером» (0:5).

«В первом тайме „Шахтёр“ смотрелся неплохо, но „Интер“ смог реализовать один момент. Были шансы у Мораеса и Маркоса Антонио, но они забить не смогли. После второго гола команда, к сожалению, развалилась. До сегодняшнего дня путь команды был просто фантастическим, но в игре с „Интером“ было слишком много ошибок. После 0:2 мы были уже не мы.

Мы стали чемпионами Украины с отрывом в 23 очка, дошли до полуфинала Лиги Европы, словом, провели отличный сезон, но увы, запомнится именно сегодняшнее поражение. Мы проиграли отличной команде, чья победа полностью заслужена", — сказал Каштру в интервью украинскому телеканалу «Футбол 1».