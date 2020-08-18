Венгер готов возглавить сборную Нидерландов в случае ухода Кумана в «Барселону»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить национальную команду Нидерландов, сообщает Daily Mail.
По данным источника, специалист уже обратился в Нидерландскую футбольную ассоциацию и сообщил о готовности сменить на этом посту Рональда Кумана, который, вероятнее всего, возглавит «Барселону». Ранее сообщалось, что Венгер отказался занять пост главного тренера каталонского клуба.
Напомним, в ноябре прошлого года Венгер занял пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. «Арсенал» француз тренировал с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» завоевали 17 трофеев.
Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».
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