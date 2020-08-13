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Арсен Венгер отказался возглавить «Барселону»

Арсен Венгер отказался возглавить «Барселону»
Футбол / Испания 0

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер мог возобновить карьеру в Испании.

По информации Le10sport.com, недавно французский специалист получил предложение от «Барселоны», которая хочет сменить наставника Энрике Сетьена и находится в поисках нового тренера для команды в преддверии следующего сезона. Однако Венгер отказал сине-гранатовым и решил сфокусироваться на своей работе в ФИФА.

Отмечается, что с момента ухода из «Арсенала» Венгер получил несколько заманчивых предложений, однако всякий раз отвечал отказом.

Напомним, в ноябре прошлого года Венгер занял пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. «Арсенал» француз тренировал с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» завоевали 17 трофеев.

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