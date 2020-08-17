Рональд Куман возглавит «Барселону» на этой неделе

Новым главным тренером «Барселоны» станет наставник сборной Нидерландов Рональд Куман, утверждает The Guardian.

По данным источника, голландский специалист будет назначен на пост главного тренера каталонского клуба на этой неделе. Ранее президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу сообщил об увольнении Энрике Сетьена.



Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».



Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.